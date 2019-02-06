Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал турнира в Софии, одолев Эбдена

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал турнира категории ATP250 в Софии. В матче второго круга соревнований четвёртый сеяный Баутиста-Агут в трёх партиях обыграл австралийца Мэттью Эбдена со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 50 минут. Баутиста-Агут два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Эбдена 11 эйсов, 4 ошибки на подаче и два брейка.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 2-0 в пользу испанца. Первая встреча теннисистов состоялась в 2014 году.

За выход в полуфинал турнира категории ATP250 в Софии Баутиста-Агут сыграет с победителем матча между немцем Янником Маденом и венгром Мартоном Фучовичем.