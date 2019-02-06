Цонга нанёс поражение Симону и вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга вышел в четвертьфинал турнира категории ATP250 в Монпелье. В матче второго круга Цонга в двух сетах обыграл четвёртую ракетку соревнований, соотечественника Жиля Симона, со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Цонга 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Симона 2 эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 9-3 в пользу Цонги.

За выход в полуфинал турнира категории ATP250 в Монпелье Цонга сыграет с ещё одним соотечественником — шестой ракеткой соревнований Жереми Шарди.

Призовой фонд соревнований составляет €586 140.