Качин вышел в четвертьфинал турнира в Кордове на отказе Карреньо-Бусты

280-я ракетка мира аргентинец Педро Качин вышел в четвертьфинал турнира в Кордове на отказе четвёртого сеяного, испанца Пабло Карреньо-Бусты. Матч был прерван после первого гейма второго сета, выигранного аргентинцем. Первый сет остался за Карреньо-Бустой — 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. Качин, начавший домашний турнир с квалификации, дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Карреньо-Буста не подал ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и сделал один брейк.

За выход в полуфинал Качин сыграет с соотечественником Хуаном-Игнасио Лондеро, получившим «уайлд-кард» от организаторов. Во втором круге Лондеро нанёс поражение итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 7:5, 6:3.