Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Софии, уступив Барреттини

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории ATP250 в Софии. В матче второго круга соревнований, с которого первый сеяный Хачанов начинал турнир, россиянин в трёх партиях уступил итальянцу Маттео Барреттини со счётом 7:6 (8:6), 3:6. 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Хачанов 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Барреттини 9 эйсов, 3 ошибки на подаче и 3 реализованных брейка.

22-летние теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в полуфинал турнира категории ATP250 в Софии Барреттини сыграет с победителем встречи между румыном Мариушем Копилом и шестым сеяным, испанцем Фернандо Вердаско.