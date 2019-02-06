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Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Софии, уступив Барреттини

Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Софии, уступив Барреттини
Теннис / ATP

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории ATP250 в Софии. В матче второго круга соревнований, с которого первый сеяный Хачанов начинал турнир, россиянин в трёх партиях уступил итальянцу Маттео Барреттини со счётом 7:6 (8:6), 3:6. 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Хачанов 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Барреттини 9 эйсов, 3 ошибки на подаче и 3 реализованных брейка.

22-летние теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в полуфинал турнира категории ATP250 в Софии Барреттини сыграет с победителем встречи между румыном Мариушем Копилом и шестым сеяным, испанцем Фернандо Вердаско.

06 февраля 2019 года, среда. 21:15 МСК
София. 2-й круг
Матч окончен
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 : 2
Маттео Берреттини
53
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
1 2 3
           
7 8 3 4
6 6 6 6
           
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