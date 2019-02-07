Свитолина и Возняцки получили «уайлд-кард» на турнир в Дохе

Украинка Элина Свитолина и датчанка Каролина Возняцки стали обладательницами «уайлд-кард» на турнир категории Premier, который пройдёт в Дохе (Катар) с 11 по 16 февраля. Также специальные приглашения в основную сетку получили арабские теннисистки Онс Жабер из Туниса и Фатма Аль-Набхани из Омана, сообщает dohastadiumplusqatar.com.

Ещё две арабские теннисистки получили «уайлд-кард» в квалификацию, которая пройдёт 9-10 февраля. Это Мубарака Аль-Нуайми из Катара и Джулия Эль-Баба из Ливана.

Проводимый с 2001 года турнир категории Premier The Qatar Total Open популярно среди теннисисток топ-10. В 2018 году титул завоевала чешка Петра Квитова, обыгравшая в финале испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.