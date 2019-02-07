Берреттини — о победе над Хачановым: по юниорам Карен дважды обыграл меня

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал свою победу во втором круге соревнований в Софии. В трёх партиях он оказался сильнее первой ракетки турнира россиянина Карена Хачанова — 6:7 (6:8), 6:3, 6:4.



«Я очень рад своей победе. Думаю, мы выдали отличный матч матч. Я был очень сосредоточен на втором сете и своём успехе в нём. По ходу матча чувствовал себя всё лучше и лучше. Мы играли лишь когда были юниорами — тогда я дважды уступил Карену. Теперь я победил и счастлив этому», — цитирует Берреттини официальный сайт ATP.



Следующим соперником 22-летнего итальянца станет победителем встречи Мариуш Копил (Румыния) — Фернандо Вердаско (Испания, 6).

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Копила.