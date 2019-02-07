Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Лацио» — «Эмполи». 07 февраля. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Федерер: я плачу, когда смотрю в самолётах кино

Федерер: я плачу, когда смотрю в самолётах кино
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, как эмоционально реагирует на просмотр фильмов в самолёте.

«Когда я смотрю фильм, летя в самолёте, чувствую себя наиболее эмоционально уязвимым. Бывает очень неловко, когда смотришь фильм в наушниках, полностью погрузившись в него, а тебя окликает стюардесса с вопросом: «Не желаете выпить?» Поднимаешь на неё взгляд и понимаешь, что в твоих глазах слёзы.

Эмоции приятны, и я осознал это давным-давно, когда одержал свою первую действительно большую, эмоциональную победу. Возможно, такие же ощущения я пережил, когда победил Пита Сампраса на Уимблдоне-2001 — я не мог поверить, что смог это сделать, и был так счастлив, что начал плакать», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Федерер заплакал, вспоминая о погибшем тренере Питере Картере
Федерер рассказал, когда впервые заплакал после победы
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент