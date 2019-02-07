Федерер: я плачу, когда смотрю в самолётах кино

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, как эмоционально реагирует на просмотр фильмов в самолёте.



«Когда я смотрю фильм, летя в самолёте, чувствую себя наиболее эмоционально уязвимым. Бывает очень неловко, когда смотришь фильм в наушниках, полностью погрузившись в него, а тебя окликает стюардесса с вопросом: «Не желаете выпить?» Поднимаешь на неё взгляд и понимаешь, что в твоих глазах слёзы.



Эмоции приятны, и я осознал это давным-давно, когда одержал свою первую действительно большую, эмоциональную победу. Возможно, такие же ощущения я пережил, когда победил Пита Сампраса на Уимблдоне-2001 — я не мог поверить, что смог это сделать, и был так счастлив, что начал плакать», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Федерер заплакал, вспоминая о погибшем тренере Питере Картере