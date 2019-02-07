Халеп: буду всегда играть за Румынию всем сердцем

Третья ракетка мира Симона Халеп прокомментировала предстоящие матчи Кубка Федерации, в которых сборной Румынии предстоит встретиться с действующими победительницами турнира из Чехии.



«Мы уже второй раз подряд встречаемся с Чехией в матчах Мировой группы, и эта игра обещает быть очень и очень тяжёлой.



Чешки являются чемпионками соревнований, при этом очень опытными чемпионкам. С другой стороны, у Румынии сильная команда, и я рада, что играю вместе с подругами. Мне нравится, что в нашей сборной нет лидера — все девушки равны. Надеюсь, я смогу выиграть свои матчи и внести вклад в общую победу.



Я каждый раз наслаждаюсь атмосферой в нашей команде — она действительно очень хорошая. Я буду всегда играть за свою страну всем сердцем», — цитирует Халеп официальный сайт Кубка Федерации.