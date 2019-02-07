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Халеп: буду всегда играть за Румынию всем сердцем

Халеп: буду всегда играть за Румынию всем сердцем
Теннис / Кубок Федерации

Третья ракетка мира Симона Халеп прокомментировала предстоящие матчи Кубка Федерации, в которых сборной Румынии предстоит встретиться с действующими победительницами турнира из Чехии.

«Мы уже второй раз подряд встречаемся с Чехией в матчах Мировой группы, и эта игра обещает быть очень и очень тяжёлой.

Чешки являются чемпионками соревнований, при этом очень опытными чемпионкам. С другой стороны, у Румынии сильная команда, и я рада, что играю вместе с подругами. Мне нравится, что в нашей сборной нет лидера — все девушки равны. Надеюсь, я смогу выиграть свои матчи и внести вклад в общую победу.

Я каждый раз наслаждаюсь атмосферой в нашей команде — она действительно очень хорошая. Я буду всегда играть за свою страну всем сердцем», — цитирует Халеп официальный сайт Кубка Федерации.

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