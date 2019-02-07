Циципас: после победы над Федерером мой мозг взорвался

Греческий теннисист Стефанос Циципас вспомнил свою победу над швейцарцем Роджером Федерером на Открытом чемпионате Австралии—2019.



«Сбылась мечта. После этого матча мой мозг взрывался. Это был волшебный момент, который я никогда не забуду. Победа над своим кумиром… Первый раз всегда становится особенным.



Очевидно, что в следующий раз, когда мы снова встретимся на корте, всё будет иначе. Он будет знать, чего ожидать от меня, и я должен быть более подготовленным к этому. Мне нравится играть против таких игроков. Вы можете многому научиться при любом исходе матча», — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.



На минувшем Australian Open Циципас добрался до полуфинала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Победителем соревнований стал серб Новак Джокович.