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Циципас: после победы над Федерером мой мозг взорвался

Циципас: после победы над Федерером мой мозг взорвался
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас вспомнил свою победу над швейцарцем Роджером Федерером на Открытом чемпионате Австралии—2019.

«Сбылась мечта. После этого матча мой мозг взрывался. Это был волшебный момент, который я никогда не забуду. Победа над своим кумиром… Первый раз всегда становится особенным.

Очевидно, что в следующий раз, когда мы снова встретимся на корте, всё будет иначе. Он будет знать, чего ожидать от меня, и я должен быть более подготовленным к этому. Мне нравится играть против таких игроков. Вы можете многому научиться при любом исходе матча», — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.

На минувшем Australian Open Циципас добрался до полуфинала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Победителем соревнований стал серб Новак Джокович.

20 января 2019 года, воскресенье. 11:15 МСК
Australian Open (м). 4-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
15
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
3 : 1
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3 4 5
               
6 11 7 7 7 7 7  
7 13 6 3 5 6 5  
               
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