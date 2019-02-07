Клижан обыграл Брандса и вышел в полуфинал турнира в Софии

Словацкий теннисист Мартин Клижан вышел в четвертьфинал соревнований в Софии (Болгария). В матче второго раунда он в двух партиях оказался сильнее представителя Германии Даниэля Брандса — 7:6 (7:5), 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. На счету победителя матча 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Брандс отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализовал 1 брейк-пойнт.



За выход в полуфинал соревнований Клижан поборется с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 3) — Робин Хаасе (Нидерланды).



Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.