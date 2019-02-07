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Клижан обыграл Брандса и вышел в полуфинал турнира в Софии

Клижан обыграл Брандса и вышел в полуфинал турнира в Софии
Теннис / ATP

Словацкий теннисист Мартин Клижан вышел в четвертьфинал соревнований в Софии (Болгария). В матче второго раунда он в двух партиях оказался сильнее представителя Германии Даниэля Брандса — 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. На счету победителя матча 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Брандс отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализовал 1 брейк-пойнт.

За выход в полуфинал соревнований Клижан поборется с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 3) — Робин Хаасе (Нидерланды).

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.

07 февраля 2019 года, четверг. 13:00 МСК
София. 2-й круг
Матч окончен
Даниэль Брандс
180
Германия
Даниэль Брандс
Д. Брандс
0 : 2
Мартин Клижан
38
Словакия
Мартин Клижан
М. Клижан
1 2 3
           
6 5 4  
7 7 6  
           
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