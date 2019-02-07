Рублёв: стремлюсь играть как Джокович, Надаль и Федерер

Экс 31-я ракетка мира из России Андрей Рублёв рассказал о работе на тренировках и целях, которые на них преследует.



«Стремлюсь играть как Джокович, как Надаль, как Федерер. Пытаюсь действовать так, что даже если не чувствую в какой-то день своей игры, стараюсь держать в игре мяч и при этом доставать, бегать, выигрывать за счет этого.



Был бы только рад, если бы так мог. Но на данный момент я так не могу, и мы делаем всё возможное, чтобы я окреп физически. Много занимаюсь фитнесом. Прогресс есть, если сравнивать то, как я двигался в прошлом году и сейчас. Я двигаюсь намного быстрее, защищаюсь намного лучше. Но от топовых игроков пока далеко, если сравнивать с ними», — цитирует Рублёва «Р-Спорт».

4 февраля 21-летний теннисист впервые за долгое время покинул топ-100 мирового рейтинга.