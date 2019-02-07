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Фучович обыграл Мадена и вышел в 1/4 финала турнира в Софии

Фучович обыграл Мадена и вышел в 1/4 финала турнира в Софии
Теннис / ATP

Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел в четвертьфинал соревнований в Софии (Болгария). В матче второго раунда он оказался сильнее представителя Германии Янника Мадена — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут. На счету победителя 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 24. Маден отметился 4 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 имевшихся.

Следующим соперником Мартона Фучовича станет четвёртая ракетка соревнований Роберто Баутиста-Агут из Испании.

Действующим победителем турнира в Болгарии является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.

07 февраля 2019 года, четверг. 13:00 МСК
София. 2-й круг
Матч окончен
Янник Маден
121
Германия
Янник Маден
Я. Маден
1 : 2
Мартон Фучович
47
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
1 2 3
           
6 3 6 4
7 7 3 6
           
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