Фучович обыграл Мадена и вышел в 1/4 финала турнира в Софии

Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел в четвертьфинал соревнований в Софии (Болгария). В матче второго раунда он оказался сильнее представителя Германии Янника Мадена — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут. На счету победителя 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 24. Маден отметился 4 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 имевшихся.



Следующим соперником Мартона Фучовича станет четвёртая ракетка соревнований Роберто Баутиста-Агут из Испании.



Действующим победителем турнира в Болгарии является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.