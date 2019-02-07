Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Лацио» — «Эмполи». 07 февраля. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Вердаско обыграл Копила и вышел в четвертьфинал турнира в Софии

Вердаско обыграл Копила и вышел в четвертьфинал турнира в Софии
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фернандо Вердаско (6) вышел в четвертьфинал соревнований в Софии (Болгария). В матче второго раунда он в трёх партиях оказался сильнее прошлогоднего финалиста турнира из Румынии Мариуша Копила — 6:2, 4:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. На счету победителя 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Копил отметился 10 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализовал 1 брейк-пойнт.

Следующим соперником Вердаско станет итальянец Маттео Берреттини, который ранее обыграл первую ракетку соревнований Карена Хачанова из России.

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Копила.

07 февраля 2019 года, четверг. 14:30 МСК
София. 2-й круг
Матч окончен
Мариуш Копил
56
Румыния
Мариуш Копил
М. Копил
1 : 2
Фернандо Вердаско
26
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
1 2 3
           
2 6 1
6 4 6
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент