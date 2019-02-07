Вердаско обыграл Копила и вышел в четвертьфинал турнира в Софии

Испанский теннисист Фернандо Вердаско (6) вышел в четвертьфинал соревнований в Софии (Болгария). В матче второго раунда он в трёх партиях оказался сильнее прошлогоднего финалиста турнира из Румынии Мариуша Копила — 6:2, 4:6, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. На счету победителя 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Копил отметился 10 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализовал 1 брейк-пойнт.



Следующим соперником Вердаско станет итальянец Маттео Берреттини, который ранее обыграл первую ракетку соревнований Карена Хачанова из России.



Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Копила.