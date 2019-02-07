Швеция и Украина победили в матчах группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации

Сборные Украины и Швеции одержали победы в матчах группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации в подгруппе В.



Украинки со счётом 2:1 выиграли у болгарской команды. Сборная Украины вышла вперёд благодаря победе Марты Костюк над Изабеллой Шиниковой со счётом 7:5, 6:4. Виктория Томова сравняла счёт в противостоянии, обыграв Катерину Козлову — 6:3, 6:2. Решающей стала парная встреча, в которой Надежда Киченок и Костюк взяли верх над Шиниковой и Томовой – 6:0, 7:6 (7:0).



По аналогичному сценарию развивалась встреча команд Швеции и Эстонии. Юханна Ларссон легко обыграла Елену Малыгину – 6:2, 6:3. Ребекка Петерсон уступила Анетт Контавейт — 4:6, 4:6. В парной встрече шведки Ларссон и Петерсон оказались сильнее Контавейт и Саары Орав — 2:6, 6:0, 6:1. Швеция выиграла у Эстонии (2:1) и стала единоличным лидером подгруппы В с двумя победами.

На втором месте идут болгарки (1-1), вслед за ними располагаются украинки (1-1), эстонки с двумя поражениями замыкают квартет.