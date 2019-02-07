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Вихлянцева вывела сборную России вперёд в матче Кубка Федерации с Данией

Вихлянцева вывела сборную России вперёд в матче Кубка Федерации с Данией
Теннис / Кубок Федерации

Наталья Вихлянцева принесла сборной России первое очко в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с командой Дании.

Вихлянцева в двух партиях обыграла чемпионку Открытого чемпионата Австралии в юниорском разряде 2019 года, датскую теннисистку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Матч продолжался 1 час 28 минут. Вихлянцева 3 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Таусон 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 2 брейк-пойнта из 2.

Следующими на корт выйдут россиянка Дарья Касаткина и датчанка Карен Баррица. В парной встрече Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова сыграют с Баррицей и Марией Йесперсен.

Ранее сборная России обыграла команду Польши со счётом 2:1.

07 февраля 2019 года, четверг. 18:00 МСК
Кубок Федерации. Группа 1 — Европа/Африка. Турнир A. Подгруппа A
Матч окончен
Наталья Вихлянцева
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
2 : 0
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
1 2 3
           
7 7 6  
6 3 1  
           
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