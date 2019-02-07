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Гулбис проиграл Алботу и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Монпелье

Гулбис проиграл Алботу и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Монпелье
Теннис / ATP

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата южной Франции. В матче второго круга на турнире в Монпелье (Франция) он в трёх партиях проиграл молдаванину Раду Алботу — 6:7 (5:7), 6:4, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты. На счету победителя встречи 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 12. Латвийский теннисист отметился 14 подачами навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 2 возможных.

Следующим соперником Албота станет француз Люка Пуи (1) или представитель Кипра Маркос Багдатис.

Действующим победителем соревнований является Пуи, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее соотечественника Ришара Гаске.

07 февраля 2019 года, четверг. 17:30 МСК
Монпелье. 2-й круг
Матч окончен
Эрнест Гулбис
83
Латвия
Эрнест Гулбис
Э. Гулбис
1 : 2
Раду Албот
90
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
1 2 3
           
6 5 6 4
7 7 4 6
           
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