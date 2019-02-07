Монфис вышел в 1/4 финала на турнире в Софии, где может сыграть с Циципасом

Французский теннисист Гаэль Монфис, посеянный на турнире в Софии (Болгария) под седьмым номером, вышел в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл в двух партиях казахстанца Михаила Кукушкина — 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. На счету победителя 15 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13. Кукушкин 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6 имевшихся.

В четвертьфинале Монфис сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом (2) или немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее румынского теннисиста Мариуша Копила.