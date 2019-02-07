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«Лацио» — «Эмполи». 07 февраля. Прямая трансляция
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Россия досрочно вышла в плей-офф группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации

Россия досрочно вышла в плей-офф группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Дарья Касаткина принесла сборной России второе очко в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с командой Дании и обеспечила вторую победу российской команде в подгруппе A.

Касаткина в двух партиях обыграла Карен Баррицу со счётом 6:0, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Баррицы 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Победа в матче с Данией гарантировала России выход в стыковой матч за право участия в плей-офф Мировой группы II. В субботу, 9 февраля, россиянки сыграют с победителем подгруппы B.

Плей-офф Мировой группы II состоится в середине апреля.

07 февраля 2019 года, четверг. 20:10 МСК
Кубок Федерации. Группа 1 — Европа/Африка. Турнир A. Подгруппа A
Матч окончен
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
2 : 0
Карен Баррица
Дания
Карен Баррица
К. Баррица
1 2 3
           
6 6  
0 4  
           
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