Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Софии, обыграв Штруффа

Второй сеянный турнира в Софии (Болгария) греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он в двух партиях взял верх над немцем Ян-Леннардом Штруффом — 7:6 (7:5), 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету победителя 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из пяти. Штруфф отметился 7 подачами навылет, 4 двойными ошибками и не реализовал единственный брейк-пойнт.



Следующим соперником 12-й ракетки мира станет седьмой сеянный турнира француз Гаэль Монфис.



Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша переиграл румынского теннисиста Мариуша Копила.