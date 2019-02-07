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Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Софии, обыграв Штруффа

Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Софии, обыграв Штруффа
Теннис / ATP

Второй сеянный турнира в Софии (Болгария) греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он в двух партиях взял верх над немцем Ян-Леннардом Штруффом — 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету победителя 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из пяти. Штруфф отметился 7 подачами навылет, 4 двойными ошибками и не реализовал единственный брейк-пойнт.

Следующим соперником 12-й ракетки мира станет седьмой сеянный турнира француз Гаэль Монфис.

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша переиграл румынского теннисиста Мариуша Копила.

07 февраля 2019 года, четверг. 20:45 МСК
София. 2-й круг
Матч окончен
Ян-Леннард Штруфф
51
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
0 : 2
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
1 2 3
           
6 5 4  
7 7 6  
           
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