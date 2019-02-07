Чеккинато проиграл Мунару и не смог пройти в четвертьфинал на турнире в Кордове

Второй сеянный турнира в Кордове (Аргентина), полуфиналист Отрытого чемпионата Франции 2018 года итальянский теннисист Марко Чеккинато завершил выступление на грунтовых соревнованиях. В матче второго круга он в трёх партиях потерпел поражение от 81-й ракетки мира, испанца Хауме Мунара, — 3:6, 6:3, 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. На счету победителя 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Чеккинато отметился 4 подачами навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из двух имевшихся.

Соперником 21-летнего испанского теннисиста в четвертьфинале станет его соотечественник Роберто Карбальес-Баэна либо хозяин соревнований Федерико Дельбонис.