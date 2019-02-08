Шаповалов: через пару лет намерен наконец-то потеснить топ-теннисистов

Канадский теннисист Денис Шаповалов выразил мнение, что уже в этом сезоне он сможет претендовать на место в первой десятке рейтинга ATP.

«Сейчас я хочу завоевать титул ATP. Мы с моей командой очень много над этим работаем. Надеюсь, я продолжу показывать хороший теннис и удача будет на моей стороне. Это моя первая задача.

В целом я наслаждаюсь игрой. Стараюсь прогрессировать каждый день, чтобы через пару лет серьёзно побороться за победу на турнирах «Большого шлема» и наконец-то потеснить топ-теннисистов.

Думаю, с такой игрой я вполне могу претендовать на место в топ-10. Возможно, даже в этом сезоне. Мне просто нужно работать в своём ритме", – цитирует Шаповалова официальный сайт ATP.

Ранее Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье, где сыграет с французом Пьером-Югом Эрбером.