Феррер, Пуи и Азаренко получили «уайлд-кард» на турнир в Акапулько

Стали известны обладатели «уайлд-кард» в основные сетки на турниры в Акапулько (Мексика), которые стартуют 25 февраля.

У мужчин приглашения получили испанец Давид Феррер, в этом году завершающий карьеру, вторая ракетка Мексики Херардо Лопес и полуфиналист Australian Open 2019 Люка Пуи. У женщин «уайлд-кард» достались представительнице Беларуси Виктории Азаренко и мексиканке Ренате Заразуа, информирует пресс-служба соревнований.

Действующим победителем мужского турнира в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, который в прошлогоднем финале обыграл Кевина Андерсона из ЮАР. У женщин в 2018 году победу одержала украинка Леся Цуренко, в решающем противостоянии она оказалась сильнее представительницы Швейцарии Стефани Фёгель.