Циципас — о матче с Монфисом: мне нужно быть осторожным

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча с представителем Франции Гаэлем Монфисом в четвертьфинале турнира в Софии (Болгария). Встреча состоится сегодня, 8 февраля.

«Мне нужно быть осторожным. Монфис делает непредсказуемые вещи на корте. Иногда он делает то, чего ты не ждёшь. Гаэль словно играет с твоим разумом. Он видел, как я играю, я видел его матчи. Мне просто нужно быть начеку», — приводит слова Циципаса официальный сайт тура.

Победитель этого поединка за выход в финал поспорит либо со словаком Мартином Клижаном, либо с россиянином Даниилом Медведевым.

В прошлогоднем финале соревнований в Софии босниец Мирза Башич в трёх партиях одолел румына Мариуша Копила со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:4.