Россия сыграет со Швецией за выход в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации

В матче группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации сборная Швеции досрочно выиграла у команды Болгарии и с девятью очками в активе заняла первое место в подгруппе В.

Сегодня, 8 февраля, Мирьям Бьёрклунд со счётом 6:3, 6:2 нанесла поражение Изабелле Шиниковой. Во второй встрече Юханна Ларссон победила Викторию Томову, — 6:4, 6:4. Таким образом, в стыковом матче за право участия в плей-офф Мировой группы II шведская команда сыграет со сборной России. Матч пройдёт завтра, 9 февраля. Напомним, плей-офф Мировой группы II состоится в середине апреля.

Ранее в подгруппе А сборная России всухую обыграла Данию со счётом 3:0. Очки россиянкам принесли Наталья Вихлянцева, Дарья Касаткина и дуэт Маргарита Гаспарян/Анастасия Потапова.