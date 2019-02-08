Муратоглу: в женском теннисе есть две суперзвезды — С. Уильямс и Шарапова

Патрик Муратоглу, теннисный аналитик и тренер американки Серены Уильямс, рассказал о значимости своей подопечной и россиянки Марии Шараповой для тенниса.



«В женском теннисе есть две большие звезды: Серена Уильямс и Мария Шарапова. Когда играет Мария, все стадионы переполнены, потому что она является суперзвездой. Однако после своего возвращения она часто получала травмы и выигрывала лишь небольшие турниры», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.



В данный момент 31-летняя Шарапова занимает 27-ю строчку в рейтинге WTA. 37-летняя Серена Уильямс — 11-я. На минувшем Открытом чемпионате Австралии Серена добралась до четвертьфинала, тогда как Шарапова завершила свои выступления в четвёртом раунде.