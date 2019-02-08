Феррер и Оже-Альяссим получили «уайлд-кард» на турнир в Буэнос-Айрес

Стали известны обладатели «уайлд-кард» в основную сетку турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который пройдёт в период с 11 по 17 февраля.



Специальные приглашения от организаторов получили 36-летний испанец Давид Феррер, 18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим и аргентинец Франциско Церундоло, сообщает пресс-служба турнира в своём «твиттере».



Сообщается, что организаторы пошли навстречу Ферреру, дав ему возможность в последний раз в карьере сыграть на одном из своих самых любимых турниров. Участие Давида в соревнованиях станет 10-м по счёту. Стоит отметить, что Феррер трижды выигрывал аргентинские соревнования.

Напомним, Феррер планирует завершить профессиональные выступления в конце весны.



Действующим победителем Argentina Open является австриец Доминик Тим, который в прошлогоднем финале оказался сильнее словенца Аляжа Бедене.