Четыре россиянки стартуют в квалификации на турнир в Дохе

Стала известна сетка квалификационного турнира Qatar Total Open. В число участниц попали четыре представительницы России: Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Людмила Самсонова и Анна Блинкова.



Кудерметова начнёт свой путь в основную сетку матчей против американки Бернарды Беры (6), Блинкова сыграет с представительницей Великобритании Эмили Уэмбли-Смит, Калинская померится силами со второй сеяной Элисон Риске из США, тогда как Самсонова сыграет с Тамарой Зиданшек (3) из Словении.



Матчи основной сетки соревнований стартуют 11 февраля. Действующей чемпионкой соревнований категории Premier является Петра Квитова из Чехии. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша соревнований она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.