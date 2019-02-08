Федерер: рейтинг более не является для меня приоритетом, я хочу выиграть ТБШ

Швейцарец Роджер Федерер заявил, что главной целью для него в заключительные годы карьеры станет победа на турнире «Большого шлема».



«Для меня в 37 лет рейтинг более не является приоритетом. Главное для меня сейчас — это быть в добром здравии, знать, что я могу выигрывать турниры и побеждать таких теннисистов, как Джокович и Надаль. Ещё я хочу получать от этого удовольствие.



Даже если мой рейтинг понизится, это не станет проблемой для меня. Пока же я говорю, что могу выиграть турнир «Большого шлема», как и два года назад. Тогда я, напомню, был 17-м теннисистом в мире. Так и сейчас — я предпочитаю быть 17-м в рейтинге и выиграть мэйджор, чем быть третьим и не выиграть ничего», — цитирует Федерера SBS.