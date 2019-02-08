Муратоглу: сложно представить теннис без Серены, Федерера и Надаля

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс не может представить теннис без своей подопечной, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.



«Серена Уильямс вернулась после родов, чтобы выиграть турнир «Большого Шлема». Она уже выиграла 23, и всё ещё хочет обновить свой результат, даже в 37 лет.



Серена очень счастлива, она давно мечтала иметь семью: она встретила своего мужа, вышла замуж, теперь у неё есть дочь, но она всё ещё очень сильна и на теннисном корте.



Как и в случае со всеми большим чемпионам, будет очень грустно, когда ей придётся завершить карьеру. В 2017 году она очень скучала по теннису, но я верю, что и теннис по ней скучал. Представьте себе мужской тур без Роджера Федерера или Рафы Надаль, это было бы то же самое.



Вообще довольно сложно представить теннис без них всех. В частности, Серена — это ведь не только отличная теннисистка, это ещё и личность», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.



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