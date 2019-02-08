Шаповалов уступил Эрберу в четвертьфинале турнира в Монпелье

Канадский теннисист Денис Шаповалов (3) не сумел пробиться в полуфинал соревнований категории АТР 250 в Монпелье (Франция). В двух партиях он уступил представителю Франции Пьеру-Югу Эрберу (7) — 5:7, 6:7 (4:7).



Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. На счету победителя встречи 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. Шаповалов отметился 4 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 1 брейком.



За выход в финал Эрбер поспорит с чешским теннисистом Томашем Бердыхом, который ранее выиграл тяжелейший матч с Филипом Краиновичем из Сербии.



Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее соотечественника Ришара Гаске.