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Шаповалов уступил Эрберу в четвертьфинале турнира в Монпелье

Шаповалов уступил Эрберу в четвертьфинале турнира в Монпелье
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов (3) не сумел пробиться в полуфинал соревнований категории АТР 250 в Монпелье (Франция). В двух партиях он уступил представителю Франции Пьеру-Югу Эрберу (7) — 5:7, 6:7 (4:7).

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. На счету победителя встречи 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. Шаповалов отметился 4 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 1 брейком.

За выход в финал Эрбер поспорит с чешским теннисистом Томашем Бердыхом, который ранее выиграл тяжелейший матч с Филипом Краиновичем из Сербии.

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее соотечественника Ришара Гаске.

08 февраля 2019 года, пятница. 17:30 МСК
Монпелье. 1/4 финала
Пьер-Юг Эрбер
44
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
0 : 0
Денис Шаповалов
25
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
1 2 3
           
     
     
           
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