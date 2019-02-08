Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Чилич снялся с турнира в Роттердаме из-за болей в колене

Чилич снялся с турнира в Роттердаме из-за болей в колене
Теннис / ATP

Теннисист из Хорватии Марин Чилич отказался от участия в соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) из-за повреждения.

«Несмотря на то что восстановление моего колена идёт хорошо, я всё ещё не могу выступать на том уровне, которого от себя ожидаю.Поэтому мне придётся пропустить соревнования в Роттердаме.

Я с нетерпением ждал возвращения на этот турнир, чтобы развить предыдущий успех, и надеюсь, что у меня будет такая возможность в следующем году. Тем временем я буду продолжать попытки восстановиться на сто процентов, чтобы сыграть на турнире в Дубае», – написал Чилич в своём «инстаграме».

Призовой фонд турнира в Роттердаме, который пройдёт с 11 по 17 февраля, составит € 1 961 160. Действующим чемпионом турнира является швейцарец Роджер Федерер.

А. Зверев снялся с турнира в Роттердаме, Бердых получил «уайлд-кард»
Клижан заменит травмированного Димитрова на турнире ATP 500 в Роттердаме
Эдмунд снялся с турниров в Марселе и Роттердаме из-за травмы колена
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент