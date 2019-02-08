Теннисист из Хорватии Марин Чилич отказался от участия в соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) из-за повреждения.
«Несмотря на то что восстановление моего колена идёт хорошо, я всё ещё не могу выступать на том уровне, которого от себя ожидаю.Поэтому мне придётся пропустить соревнования в Роттердаме.
Я с нетерпением ждал возвращения на этот турнир, чтобы развить предыдущий успех, и надеюсь, что у меня будет такая возможность в следующем году. Тем временем я буду продолжать попытки восстановиться на сто процентов, чтобы сыграть на турнире в Дубае», – написал Чилич в своём «инстаграме».
Призовой фонд турнира в Роттердаме, который пройдёт с 11 по 17 февраля, составит € 1 961 160. Действующим чемпионом турнира является швейцарец Роджер Федерер.
Чилич снялся с турнира в Роттердаме из-за болей в колене