Чилич снялся с турнира в Роттердаме из-за болей в колене

Теннисист из Хорватии Марин Чилич отказался от участия в соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) из-за повреждения.



«Несмотря на то что восстановление моего колена идёт хорошо, я всё ещё не могу выступать на том уровне, которого от себя ожидаю.Поэтому мне придётся пропустить соревнования в Роттердаме.



Я с нетерпением ждал возвращения на этот турнир, чтобы развить предыдущий успех, и надеюсь, что у меня будет такая возможность в следующем году. Тем временем я буду продолжать попытки восстановиться на сто процентов, чтобы сыграть на турнире в Дубае», – написал Чилич в своём «инстаграме».



Призовой фонд турнира в Роттердаме, который пройдёт с 11 по 17 февраля, составит € 1 961 160. Действующим чемпионом турнира является швейцарец Роджер Федерер.

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