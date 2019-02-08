Отец Джоковича: Новак слишком хорош, чтобы не побить рекорды Федерера и Надаля

Срджан, отец первой ракетки мира Новака Джоковича рассказал о целях своего сына.



«В конце своей теннисной карьеры, которая продлится ещё несколько лет, Новак хочет превзойти рекорды Надаля и Федерера по количеству завоёванных мэйджоров.



Он слишком амбициозен и слишком хорош, чтобы этого не делать. Если бы не его травма локтя, мы были бы уже в шаге от этой цели. Сейчас же он находится всего в двух шагах. И поверьте мне, он добьется успеха», — цитирует Срджана TennisNow.



На протяжении карьеры 37-летний швейцарец Роджер Федерер стал победителем 20 турниров «Большого шлема». У 32-летнего Рафаэля Надаля 17 таких трофеев, тогда как Новак Джокович, который на год младше испанца, на Australian Open — 2019 выиграл 15-й мэйджор в карьере.

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