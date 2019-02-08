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Кар. Плишкова и Гарсия откроют матчи сборных в 1/4 финала Мировой группы КФ

Кар. Плишкова и Гарсия откроют матчи сборных в 1/4 финала Мировой группы КФ
Теннис / Кубок Федерации

Состоялась жеребьёвка матчей 1/4 финала Мировой группы Кубка Федерации.

Матчи первого игрового дня выглядят следующим образом:

Чехия (1) — Румыния

Каролина Плишкова — Михаэла Бузэрнэску
Катержина Синякова — Симона Халеп

Бельгия — Франция (4)

Элисон Ван Эйтванк — Каролин Гарсия
Элизе Мертенс — Ализе Корне

Германия — Беларусь (3)

Татьяна Мария — Александра Саснович
Андреа Петкович — Арина Соболенко

Австралия — США (2)

Софья Кенин — Эшли Барти
Мэдисон Кис — Кимберли Бирелл

Четвертьфинальные матчи состоятся 9 и 10 февраля. Победители матчей Чехия — Румыния и Бельгия — Франция сыграют между собой в 1/2 финале. Вторую полуфинальную пару составят сильнейшие команды из оставшихся двух противостояний.

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