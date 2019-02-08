Состоялась жеребьёвка матчей 1/4 финала Мировой группы Кубка Федерации.
Матчи первого игрового дня выглядят следующим образом:
Чехия (1) — Румыния
Каролина Плишкова — Михаэла Бузэрнэску
Катержина Синякова — Симона Халеп
Бельгия — Франция (4)
Элисон Ван Эйтванк — Каролин Гарсия
Элизе Мертенс — Ализе Корне
Германия — Беларусь (3)
Татьяна Мария — Александра Саснович
Андреа Петкович — Арина Соболенко
Австралия — США (2)
Софья Кенин — Эшли Барти
Мэдисон Кис — Кимберли Бирелл
Четвертьфинальные матчи состоятся 9 и 10 февраля. Победители матчей Чехия — Румыния и Бельгия — Франция сыграют между собой в 1/2 финале. Вторую полуфинальную пару составят сильнейшие команды из оставшихся двух противостояний.
Кар. Плишкова и Гарсия откроют матчи сборных в 1/4 финала Мировой группы КФ