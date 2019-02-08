Кар. Плишкова и Гарсия откроют матчи сборных в 1/4 финала Мировой группы КФ

Состоялась жеребьёвка матчей 1/4 финала Мировой группы Кубка Федерации.



Матчи первого игрового дня выглядят следующим образом:



Чехия (1) — Румыния



Каролина Плишкова — Михаэла Бузэрнэску

Катержина Синякова — Симона Халеп



Бельгия — Франция (4)



Элисон Ван Эйтванк — Каролин Гарсия

Элизе Мертенс — Ализе Корне



Германия — Беларусь (3)



Татьяна Мария — Александра Саснович

Андреа Петкович — Арина Соболенко



Австралия — США (2)



Софья Кенин — Эшли Барти

Мэдисон Кис — Кимберли Бирелл



Четвертьфинальные матчи состоятся 9 и 10 февраля. Победители матчей Чехия — Румыния и Бельгия — Франция сыграют между собой в 1/2 финале. Вторую полуфинальную пару составят сильнейшие команды из оставшихся двух противостояний.