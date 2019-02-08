Монфис обыграл Циципаса и вышел на Медведева в 1/2 финала турнира в Софии

Французский теннисист Гаэль Монфис (7) пробился в полуфинал соревнований категории ATP 250 в Софии (Болгария). В четвертьфинальном матче он в двух партиях обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (2) — 6:3, 7:6 (7:5).



Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету победителя встречи 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. Циципас отметился 6 подачами навылет. Взять подачу француза второй сеяный шансов не имел.



За выход в финал соревнований Монфис поспорит со второй ракеткой России Даниилом Медведевым (3).



Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее румынского теннисиста Мариуша Копила.