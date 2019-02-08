Монфис — о победе над Циципасом: пока это мой лучший матч на турнире

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Софии. В двух партиях он одолел вторую ракетку соревнований Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:5).



«Я был очень агрессивен сегодня. Пытался диктовать темп, и это мне удалось, особенно в концовке каждого из сетов. Кроме того, сегодня я очень хорошо играл на подаче. Думаю, пока это мой лучший матч на турнире», — цитирует Монфиса The Straits Times.



За выход в финал соревнований Монфис поспорит со второй ракеткой России Даниилом Медведевым (3).



Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее румынского теннисиста Мариуша Копила.