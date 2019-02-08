Дельбонис обыграл Мунара и вышел в полуфинал турнира в Кордове

Аргентинский теннисист Федерико Дельбонис вышел в полуфинал соревнований в Кордове (Аргентина), в двух партиях одолев представителя Испании Хауме Мунара со счётом 7:5, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету победителя встречи 3 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Мунар отметился 5 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 12 имевшихся.



За выход в финал Дельбонис поспорит с победителем матча между аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро и его соотечественником Педро Качином.