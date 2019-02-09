Хачанов и Медведев узнали своих первых соперников на турнире в Роттердаме

Стала известна основная сетка турнира категории ATP500, который пройдёт с 9 по 17 февраля в Роттердаме (Нидерланды).



Российский теннисист Карен Хачанов, получивший второй номер посева, в матче первого круга встретится с обладателем «уайлд-кард» из Греции Таллоном Грикспуром.



Пятый сеяный россиянин Даниил Медведев свой первый матч проведёт против французского теннисиста Жереми Шарди.



Возглавил посев ABN Amro World Tennis Tournament Кей Нисикори из Японии. Его соперником по матчу первого круга станет Пьер-Юг Эрбер из Франции.



Кроме того, в основную сетку может пробиться ещё один представитель России — Андрей Рублёв сыграет в квалификации. Его первым соперником станет американец Денис Кудла.

Действующим победителем соревнований является Роджер Федерер и Швейцарии. Грядущий розыгрыш турнира он пропускает.

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