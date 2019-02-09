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Пелья стал полуфиналистом турнира в Кордове, обыграв Шварцмана

Пелья стал полуфиналистом турнира в Кордове, обыграв Шварцмана
Теннис / ATP

В четвертьфинале турнира в Кордове (Аргентина) хозяин кортов Гуидо Пелья, посеянный под восьмым номером, со счётом 7:5, 6:2 в двух сетах нанёс поражение соотечественнику — Диего Шварцману (3). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

20-я ракетка мира дважды ошибся на подаче и сделал 1 брейк. Его соперник допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Кроме того, оба теннисиста выполнили по 1 эйсу. В личных встречах Пелья ведёт — 2-1.

За выход в финал 28-летний спортсмен поспорит с победителем противостояния Аляж Бедене (Словения) — Пабло Куэвас (Аргентина).

Напомним, во втором полуфинале сыграют аргентинцы Хуан-Игнасио Лондеро и Федерико Дельбонис. Турнир в Кордове завершится 10 февраля.

09 февраля 2019 года, суббота. 02:15 МСК
Кордова. 1/4 финала
Диего Шварцман
20
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
0 : 0
Гидо Пелья
59
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
     
     
           
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