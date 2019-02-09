Пелья стал полуфиналистом турнира в Кордове, обыграв Шварцмана

В четвертьфинале турнира в Кордове (Аргентина) хозяин кортов Гуидо Пелья, посеянный под восьмым номером, со счётом 7:5, 6:2 в двух сетах нанёс поражение соотечественнику — Диего Шварцману (3). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

20-я ракетка мира дважды ошибся на подаче и сделал 1 брейк. Его соперник допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Кроме того, оба теннисиста выполнили по 1 эйсу. В личных встречах Пелья ведёт — 2-1.

За выход в финал 28-летний спортсмен поспорит с победителем противостояния Аляж Бедене (Словения) — Пабло Куэвас (Аргентина).

Напомним, во втором полуфинале сыграют аргентинцы Хуан-Игнасио Лондеро и Федерико Дельбонис. Турнир в Кордове завершится 10 февраля.