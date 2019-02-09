Монфис: с Медведевым ожидается ещё одна битва

Французский теннисист Гаэль Монфис после победы над греком Стефаносом Циципасом со счётом 6:3, 7:6 (7:5) в четвертьфинале турнира в Софии (Болгария) прокомментировал предстоящую полуфинальную встречу с представителем России Даниилом Медведевым.

«Стефанос – прекрасный игрок. В этом нет никаких сомнений. Думаю, сегодня всё решили несколько розыгрышей. Циципас станет большим чемпионом.

С Медведевым также будет непросто. Он набирает обороты и уже выиграл много матчей в этом году. С ним ожидается ещё одна битва. Думаю, мне понадобится другой план на игру, потому что Даниил действует иначе. Он бьёт с низким отскоком и мощно подаёт, к этому мне придётся адаптироваться. Постараюсь также играть агрессивно и подавать как можно сильнее", – цитирует Монфиса официальный сайт ATP.

Действующим победителем турнира в Софии является боснийский теннисист Мирза Башич.