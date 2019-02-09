Надаль: сделаю всё возможное, чтобы сыграть в Кубке Дэвиса и на Олимпиаде — 2020

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил вероятность своего участия в финальном турнире Кубка Дэвиса в Мадриде и в Олимпиаде 2020 года в Токио.

«Я бы очень хотел выступить на Кубке Дэвиса, но до него ещё почти девять месяцев. Сложно предсказать, что случится за это время. Но я надеюсь сыграть там. До Олимпиады ещё больше, чем полтора года. Не знаю, что произойдёт, но я опять же надеюсь оказаться в Токио. Там будет потрясающая атмосфера. Сделаю всё возможное, чтобы реализовать эти планы», — цитирует Надаля Tennis 365.

В 2019 году Надаль сыграл лишь на Открытом чемпионате Австралии, где дошёл до финала. В решающей встрече испанец в трёх сетах проиграл первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу, со счётом 3:6, 2:6, 3:6.