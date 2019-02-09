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Самсонова успешно стартовала в квалификации турнира в Дохе, Калинская выбыла

Самсонова успешно стартовала в квалификации турнира в Дохе, Калинская выбыла
Теннис / WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова преодолела первый раунд квалификации турнира в Дохе (Катар), со счётом 6:3, 4:6, 6:3 в трёх сетах обыграв словенку Тамару Зиданшек.

Другая представительница России, Анна Калинская, выбыла из борьбы. 20-летняя уроженка Москвы проиграла американке Элисон Риске — 2:6, 2:6.

В квалификации также выступают ещё две россиянки. Веронике Кудерметовой противостоит Бернарда Пера из США, а Анне БлинковойЭмили Уэмбли-Смит (Великобритания).

Турнир WTA категории Premier в Дохе, проводимый с 2001 года, завершится 17 февраля. В прошлом году победительницей соревнований стала чешка Петра Квитова, которая в финальном матче переиграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

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