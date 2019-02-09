Рублёв в финале квалификации турнира в Роттердаме может сыграть с Донским

На старте квалификации турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 17 февраля, россиянин Андрей Рублёв в трёх сетах одолел американца Дениса Кудлу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.

За выход в основную сетку соревнований 21-летний теннисист сыграет либо с соотечественником, Евгением Донским, либо с немцем Петером Гоёвчиком.

Напомним, в первом круге российский теннисист Карен Хачанов, получивший второй номер посева, встретится с обладателем «уайлд-кард» из Греции Таллоном Грикспуром.



Пятый сеяный россиянин Даниил Медведев первый матч проведёт с французским теннисистом Жереми Шарди.

Действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер. В этом году он пропустит турнир.