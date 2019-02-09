Сегодня, 9 февраля, на турнире категории ATP 250 в Софии (Болгария) пройдёт полуфинальный матч, в котором россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, сразится с представителем Франции Гаэлем Монфисом (7). Начало игры запланировано на 19:00 мск.
Ранее теннисисты не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Монфис в Софии.
Победитель этого матча в финале поборется либо с итальянцем Маттео Берреттини, либо с Мартоном Фучовичем из Венгрии.
В 2018 году титул в Софии завоевал боснийский теннисист Мирза Башич, который в решающем противостоянии оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.
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