Сегодня, 9 февраля, на турнире категории ATP 250 в Софии (Болгария) пройдёт полуфинальный матч, в котором россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, сразится с представителем Франции Гаэлем Монфисом (7). Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Ранее теннисисты не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Монфис в Софии.



Победитель этого матча в финале поборется либо с итальянцем Маттео Берреттини, либо с Мартоном Фучовичем из Венгрии.

В 2018 году титул в Софии завоевал боснийский теннисист Мирза Башич, который в решающем противостоянии оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.