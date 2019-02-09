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Тарпищев: если Вихлянцева сыграет так же, как играла, получит преимущество

Тарпищев: если Вихлянцева сыграет так же, как играла, получит преимущество
Теннис / Кубок Федерации

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финального матча турнира Группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации между командами России и Швеции.

«У нас есть небольшое преимущество в силу того, чтобы сборная Швеции играла три дня подряд и уровень усталости у них выше. Это первый фактор. Вторым фактором будет то, что Ларсен играет медленно, мяч летит долго. Поэтому, если Вихлянцева будет играть так же, как она играла, то будет иметь преимущество за счёт скорости полёта мяча от себя. Именно этот фактор стал решающим при выборе игрока на стартовый матч.

Большая дилемма была у тренерского состава по поводу выбора игрока на второй матч. Финальное решение, конечно, будет за капитаном Игорем Андреевым. На мой взгляд, оптимально готова Анастасия Павлюченкова, она сама очень хочет сыграть и провела отличное начало сезона по качеству игры. Иными словами, Павлюченкова на ходу. Касаткина пока не обрела себя, нет уверенности в собственных силах.

Не видел игру Петерсон, но думаю, если Вихлянцева выиграет, то выбор будет сделан в сторону Павлюченковой, которая устойчива психологически», — приводит слова Тарпищева пресс-служба ФТР.

Как стало известно, в одиночных матчах за сборную России сыграют Наталья Вихлянцева и Анастасия Павлюченкова.

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