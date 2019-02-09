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Фучович стал первым финалистом турнира в Софии, обыграв Берреттини

Фучович стал первым финалистом турнира в Софии, обыграв Берреттини
Теннис / ATP

Венгерский теннисист Мартон Фучович стал первым финалистом турнира категории ATP250 в Софии. В полуфинале Фучович в трёх сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 5:7, 7:5, 6:3. Матч продолжался 2 часа 17 минут. Фучович 6 раз подал навылет, допусти 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из четырёх. На счету Берреттини 10 эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк.

27-летний Фучович и 22-летний Берреттини впервые встречались в официальных матчах.

За титул турнира категории ATP250 в Софии Фучович сыграет с победителем полуфинальной встречи между третьим сеяным россиянином Даниилом Медведевым и французом Гаэлем Монфисом (7).

Призовой фонд соревнований составляет € 586 140.

09 февраля 2019 года, суббота. 15:00 МСК
София. 1/2 финала
Матч окончен
Маттео Берреттини
53
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
1 : 2
Мартон Фучович
47
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
1 2 3
           
7 5 3
5 7 6
           
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