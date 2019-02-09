Эрбер обыграл Бердыха и вышел в финал турнира в Монпелье

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер вышел в финал турнира категории ATP250 в Монпелье. В полуфинальном матче седьмой сеяный Эрбер в двух сетах обыграл чеха Томаша Бердыха со счётом 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Эрбер 5 раз подал навылет, допустил 3 ошибки на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из семи. На счету Бердыха 2 эйса, 5 ошибок на подаче и три упущенные возможности взять подачу соперника.

Эрбер сравнял счёт в личном противостоянии с Бердыхом в официальных матчах – 1-1.

За титул турнира категории ATP250 в Монпелье Эрбер сыграет с победителем полуфинального матча между Раду Алботом из Молдавии и французом Жо-Вильфридом Цонгой, получившим «уайлд-кард» от организаторов.

Призовой фонд соревнований — € 586 140.