Андрееску и Абанда принесли Канаде 2 очка в матче Кубка Федерации с Нидерландами

Канадские теннисистки Бьянка Андрееску и Франсуаза Абанда одержали победу над соперницами из Нидерландов в первый игровой день четвертьфинала II Мировой группы Кубка Федерации.

Андрееску в двух сетах обыграла Рихел Хогенкамп со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 6 минут. Андрееску 5 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из семи. На счету Хогенкамп один эйс, две ошибки на подаче и один брейк.

Абанда за 2 часа 37 минут в трёх партиях нанесла поражение Аранче Рус – 7:6 (10:8), 4:6, 6:4. Соперницы подали по одному эйсу. Абанда допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из девяти. На счету Рус 5 ошибок на подаче и 4 брейка.

Счёт в матче Канада – Нидерланды после первого игрового дня – 2-0.