Медведев вышел в финал турнира в Софии и сыграет с Фучовичем

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP 250 в Софии. В полуфинале третий сеяный Медведев в двух сетах нанёс поражение седьмой ракетке соревнований, французу Гаэлю Монфису, со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Медведев 5 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Монфиса 2 эйса, 5 ошибок на подаче и один реализованный брейк.

32-летний Монфис и 22-летний Медведев впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Медведев — Монфис в Софии.

За титул турнира категории ATP 250 в Софии Медведев сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.