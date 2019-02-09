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Медведев вышел в финал турнира в Софии и сыграет с Фучовичем

Медведев вышел в финал турнира в Софии и сыграет с Фучовичем
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP 250 в Софии. В полуфинале третий сеяный Медведев в двух сетах нанёс поражение седьмой ракетке соревнований, французу Гаэлю Монфису, со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Медведев 5 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Монфиса 2 эйса, 5 ошибок на подаче и один реализованный брейк.

32-летний Монфис и 22-летний Медведев впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Медведев — Монфис в Софии.

За титул турнира категории ATP 250 в Софии Медведев сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.

09 февраля 2019 года, суббота. 19:15 МСК
София. 1/2 финала
Матч окончен
Даниил Медведев
16
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Гаэль Монфис
33
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
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