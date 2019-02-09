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Стала известна основная сетка турнира категории Premier в Дохе

Стала известна основная сетка турнира категории Premier в Дохе
Теннис / WTA

Стала известна сетка турнира в Дохе. Первая четвёрка сеяных теннисисток — румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, немка Анжелика Кербер и получившая «уайлд-кард» от организаторов украинка Элина Свитолина — начнёт соревнования со второго круга.

Халеп встретится с победительницей матча между француженкой Каролин Гарсией и украинкой Лесей Цуренко. Плишкова сыграет с сильнейшей во встрече между бельгийкой Элисе Мертенс и чешкой Катержиной Синяковой. Свитолина начнёт турнир либо матчем с Еленой Остапенко из Латвии, либо встречей с румынкой Михаэлой Бузэрнеску. Первая соперница Кербер определится во встрече эстонки Анетт Контавейт с одной из победительниц квалификации.

Борьбу за выход в основную сетку из квалификации продолжают россиянки Анна Блинкова и Людмила Самсонова.

Турнир категории Premier в Дохе пройдёт с 11 по 17 февраля.

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