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Пелья сломил сопротивление Куэваса и вышел в финал турнира в Кордове

Пелья сломил сопротивление Куэваса и вышел в финал турнира в Кордове
Теннис / ATP

В полуфинале турнира в Кордове (Аргентина) хозяин кортов Гуидо Пелья, посеянный под восьмым номером, в трёх сетах обыграл уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

59-я ракетка мира выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Его визави 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

В финале Пелья сыграет с соотечественником Хуаном-Игнасио Лондеро, который получил «уайлд-кард» от организаторов соревнований.

Мужчины. Кордова. Полуфинал

Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина, WC) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:1, 6:0.

10 февраля 2019 года, воскресенье. 03:15 МСК
Кордова. 1/2 финала
Матч окончен
Пабло Куэвас
92
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 : 2
Гидо Пелья
59
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
1 6 3
6 3 6
           
10 февраля 2019 года, воскресенье. 01:00 МСК
Кордова. 1/2 финала
Матч окончен
Хуан-Игнасио Лондеро
112
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
2 : 0
Федерико Дельбонис
77
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
1 2 3
           
6 6  
1 0  
           
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