Пелья сломил сопротивление Куэваса и вышел в финал турнира в Кордове

В полуфинале турнира в Кордове (Аргентина) хозяин кортов Гуидо Пелья, посеянный под восьмым номером, в трёх сетах обыграл уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

59-я ракетка мира выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Его визави 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

В финале Пелья сыграет с соотечественником Хуаном-Игнасио Лондеро, который получил «уайлд-кард» от организаторов соревнований.

Мужчины. Кордова. Полуфинал

Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина, WC) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:1, 6:0.