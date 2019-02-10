Пелья сломил сопротивление Куэваса и вышел в финал турнира в Кордове

В полуфинале турнира в Кордове (Аргентина) хозяин кортов Гуидо Пелья, посеянный под восьмым номером, в трёх сетах обыграл уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.
59-я ракетка мира выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Его визави 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк.
В финале Пелья сыграет с соотечественником Хуаном-Игнасио Лондеро, который получил «уайлд-кард» от организаторов соревнований.
Мужчины. Кордова. Полуфинал
Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина, WC) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:1, 6:0.
10 февраля 2019 года, воскресенье. 03:15 МСК
Кордова. 1/2 финала
Матч окончен
92
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 : 2
59
Гидо Пелья
Г. Пелья
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|2
|3
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|1
|6
|3
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|6
|3
|6